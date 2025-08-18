Курсант военного вуза из Петербурга задержан за вооружённое ограбление в Выборге

18 августа 2025, 10:51

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Выборге задержан 23-летний курсант петербургского военного вуза, подозреваемый в вооружённом ограблении. Инцидент произошёл в ночь на 17 августа, когда 35-летний работник судостроительного завода из Северодвинска, находившийся в командировке, вместе с коллегой стал жертвой нападения у ночного клуба.





Как сообщает один из телеграм-каналов, группа молодых людей окружила мужчин, приняв их за наркоманов, избила и под угрозой пистолета заставила перевести 6500 рублей по номеру телефона. Хотя потерпевший утверждал, что видел оружие, его коллега этого не подтвердил.



Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался курсант, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу в подростковом возрасте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, которое будет расследовать военная полиция.

