Британка упала с трехкилометровой высоты из-за нераскрывшегося парашюта и выжила
Британка Холли Уиффен, имеющая значительный опыт в парашютном спорте, избежала гибели во время группового прыжка на аэродроме Лангар близ Ноттингема. Об этом пишет Sun.
Инцидент произошел на высоте около 3,6 тысячи метров, когда один из участников группы неверно рассчитал траекторию и столкнулся с ней в воздухе. Удар ногой по голове привел к потере сознания спортсменки, в результате чего ее основной парашют не раскрылся.
Тело Уиффен пролетело порядка трех километров до земли. Решающим фактором, спасшим ей жизнь, стало попадание в крону хвойного дерева, которое значительно смягчило удар. Происшествие попало на видеозапись, сделанную на камеру GoPro. На кадрах видно, что другой участник прыжка попытался прийти ей на помощь, но был вынужденным раскрыть свой парашют, чтобы избежать собственного падения.
В результате жесткого приземления женщина получила перелом левой ноги, травму позвоночника и множественные ушибы. Несмотря на серьезность повреждений, пострадавшая заявила о намерении в будущем вернуться к занятиям парашютным спортом.
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