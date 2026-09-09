Британка упала с трехкилометровой высоты из-за нераскрывшегося парашюта и выжила

09 сентября 2026, 20:58

Sun: британку спасли после падения с высоты 3 км из-за нераскрывшегося парашюта

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Британка Холли Уиффен, имеющая значительный опыт в парашютном спорте, избежала гибели во время группового прыжка на аэродроме Лангар близ Ноттингема. Об этом пишет Sun.