В Париже задержали смельчака, спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни
В Париже произошёл необычный инцидент с участием смельчаков, которые незаконно проникли на знаменитую Эйфелеву башню. Об этом сообщает французская газета Le Journal du Dimanche.
Отмечается, что утром 9 августа трое людей взобрались на всемирно известный символ столицы Франции, несмотря на строгие меры безопасности и запреты.
Однако самый драматичный момент произошёл спустя почти час после начала инцидента: один из нарушителей решился на экстремальный прыжок с парашютом прямо с Эйфелевой башни. Несмотря на рискованное действие, мужчину задержали на земле без происшествий и травм.
Все смельчаки были задержаны полицией по обвинению в «несанкционированном проникновении в здание».
Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего, выясняя мотивы и цель необычного поступка. Пока не сообщается, какие именно меры будут применены к задержанным, но им грозят серьёзные административные и уголовные санкции за нарушение режима безопасности и нарушение общественного порядка.
