Парень чудом выжил после падения с 3 тыс. метров с нераскрывшимся парашютом
Британец смог выжить после падения с высоты более трёх тысяч метров во время прыжка с парашютом в США. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошёл в районе аэродрома Джин в Неваде, где 24-летний Митчелл Дикин совершал прыжок в тандеме с инструктором во время своего «отпуска мечты».
Как сообщили в полиции Лас-Вегаса, ни основной, ни запасной парашют не сработали, и оба мужчины упали на землю с критической высоты на огромной скорости. Несмотря на это, Дикин остался жив, получив серьёзные, но не смертельные травмы.
Спустя некоторое время после происшествия, британец пошёл на поправку и 30 сентября отпраздновал своё 25-летие вместе с матерью.
О состоянии инструктора официальная информация пока не поступала.
Читайте также: