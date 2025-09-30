Парень чудом выжил после падения с 3 тыс. метров с нераскрывшимся парашютом

30 сентября 2025, 18:01

Daily Mail: британец выжил после падения с высоты с нераскрывшимся парашютом

Фото: iStock/Mauricio Graiki

Британец смог выжить после падения с высоты более трёх тысяч метров во время прыжка с парашютом в США. Об этом сообщает издание Daily Mail.