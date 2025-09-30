Достижения.рф

Парень чудом выжил после падения с 3 тыс. метров с нераскрывшимся парашютом

Daily Mail: британец выжил после падения с высоты с нераскрывшимся парашютом
Фото: iStock/Mauricio Graiki

Британец смог выжить после падения с высоты более трёх тысяч метров во время прыжка с парашютом в США. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Инцидент произошёл в районе аэродрома Джин в Неваде, где 24-летний Митчелл Дикин совершал прыжок в тандеме с инструктором во время своего «отпуска мечты».

Как сообщили в полиции Лас-Вегаса, ни основной, ни запасной парашют не сработали, и оба мужчины упали на землю с критической высоты на огромной скорости. Несмотря на это, Дикин остался жив, получив серьёзные, но не смертельные травмы.

Спустя некоторое время после происшествия, британец пошёл на поправку и 30 сентября отпраздновал своё 25-летие вместе с матерью.

О состоянии инструктора официальная информация пока не поступала.

Анастасия Чинкова

