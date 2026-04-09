Британка заболела раком почки и легких после многих лет курения
54-летняя жительница Британии Венди Робинсон, курившая с 12 лет, столкнулась с двумя онкологическими диагнозами. Об этом пишет Mirror.
В отдельные периоды она выкуривала до 40 сигарет в сутки. Остановиться ей помог страх за семью. Решение пришло после визитов в реанимацию к родительнице с хронической обструктивной болезнью легких. Робинсон вспоминает ее слова: «Я не могу дышать».
Через семь лет врачи нашли у британки рак почки, а позже — опухоль в легких. Медики связали оба диагноза с табаком. Организм за годы без никотина успел окрепнуть, поэтому женщина перенесла жизненно важную операцию. История напугала дочь Эми, и та отказалась от сигарет. Спустя несколько месяцев девушка смогла забеременеть.
