Пасхальный стол удивил ценами: набор продуктов в России стал дешевле
В России набор продуктов для кулича, яиц и творожной пасхи этой весной стоит в среднем 486,9 рубля. За год сумма снизилась на 1,7%. Об этом пишет РИА Новости.
Такую оценку представил Центр стратегических разработок. Эксперты сравнили цены в регионах на пасхальный стол для семьи из четырех человек. Сильнее всего в составе набора подешевели сливочное масло, сахар, изюм и курага. Масло потеряло в цене 7,1%, сахар — 3,9%, сухофрукты — 0,3%. При этом яйца прибавили 5,3%, а молоко — 3,2%.
Аналитики отметили снижение расходов в 50 регионах страны. Самую заметную коррекцию показали Алтайский край, Тверская и Свердловская области, Ленинградская область и Вологодская область. Самый доступный пасхальный набор снова предлагают в Мордовии. Там его можно собрать за 382,16 рубля.
