Британку могут казнить за убийство мужчины в ОАЭ

25 июня 2026, 17:54

Daily Mail: Британке может грозить смертная казнь за убийство мужчины в Дубае

Фото: istockphoto/zoka74

Гражданке Великобритании, 23-летней Брук Джордж, предъявили обвинение в убийстве 26-летнего британца Уильяма Триби в Дубае. Об этом стало известно 25 июня.