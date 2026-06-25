Британку могут казнить за убийство мужчины в ОАЭ
Гражданке Великобритании, 23-летней Брук Джордж, предъявили обвинение в убийстве 26-летнего британца Уильяма Триби в Дубае. Об этом стало известно 25 июня.
По данным Daily Mail, инцидент произошёл после того, как девушка обвинила погибшего в том, что он заманил её обещаниями роскошной жизни и моделирования, а затем забрал её паспорт. По словам близких, Джордж познакомилась с Триби в мае во время поездки в ОАЭ — они общались в соцсетях, а при встрече он впечатлил её дорогим автомобилем Rolls-Royce, был любезным и организовал для неё профессиональную фотосессию на пляже.
Однако в июне, вернувшись в Дубай, она заявила, что мужчина отказался возвращать паспорт и напал на неё, когда она потребовала документы и попыталась улететь в Великобританию. Мать девушки сообщила, что дочь отчаянно хотела покинуть страну.
Джордж утверждает, что Триби набросился на неё в машине после посещения бара, а затем продолжил издевательства у себя дома. Опасаясь за жизнь, она схватила кухонный нож и ударила его, после чего забрала паспорт и попыталась вылететь из ОАЭ, но ее задержали в аэропорту Дубая. Сейчас она содержится в полицейском участке Бур-Дубай.
Семья заявляет, что девушку принудительно раздели перед полицейскими-мужчинами, лишили юридической помощи и не обеспечили переводчика для понимания процесса. Глава правозащитной организации Detained in Dubai, Рада Стерлинг, предупредила, что в случае обвинительного приговора Джордж может грозить смертная казнь. Она призвала следствие рассмотреть версию о том, что британка сама стала жертвой жестокого насилия, и обеспечить ей медпомощь, адвоката и вмешательство британского консульства.
Читайте также: