Россиянку задержали в Дубае с 17 кг каннабиса в багаже, ей грозит смертная казнь
В ОАЭ российскую туристку могут казнить за наркотики. Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция Дубая задержала женщину в аэропорту с 17 килограммами каннабиса в багаже. Родные заявляют, что девушку подставили.
Карина из Ивановской области прилетела в Эмираты с британцем по прозвищу Биг Томз, чтобы продлить визу в Таиланд. Иностранец взял у неё паспорт и дистанционно оформил багаж. Перед вылетом из Бангкока Томз обменял свои чемоданы на чёрный чемодан друга.
В Дубае сотрудники досмотрели багаж и нашли 17 кг наркотиков. Британец попытался переложить вину на Карину, но полиция задержала обоих. В посольстве РФ родственникам подтвердили арест. Адвокат запросил два миллиона рублей, семья открыла сбор. В ОАЭ за распространение запрещённых веществ грозит от 10 лет тюрьмы до смертной казни.
Читайте также: