Трамп ввел смертную казнь за покушение на убийство представителей полиции

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Президент США Дональд Трамп заявил о введении смертной казни за покушение на представителей полиции. Об этом американский лидер сказал в ходе своего выступления в Конгрессе.
Данное заявление Трампа последовало после его рассказа о преступлениях мигрантов в США. На фоне этого президент объявил об ужесточении ряда законов, касающихся нелегалов. Согласно одному из указов, банды нелегальных мигрантов теперь будут приравнены к террористическим группировкам.
К тому же в ходе своей речи Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Помимо этого глава США заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране.
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К тому же в ходе своей речи Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Помимо этого глава США заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране.
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Иван Мусатов