Британку парализовало после серии МРТ с контрастом за 45 тысяч евро

23 января 2026, 17:48

Фото: iStock/utah778

В Великобритании 45-летняя ветеринарная медсестра Клэр Гарретт оказалась частично парализованной после прохождения серии МРТ головного мозга с применением контрастного вещества на основе гадолиния. Общая стоимость обследования и последующей реабилитации составила около 45 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,7 миллионов рублей).