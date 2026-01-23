Британку парализовало после серии МРТ с контрастом за 45 тысяч евро
В Великобритании 45-летняя ветеринарная медсестра Клэр Гарретт оказалась частично парализованной после прохождения серии МРТ головного мозга с применением контрастного вещества на основе гадолиния. Общая стоимость обследования и последующей реабилитации составила около 45 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,7 миллионов рублей).
Как оказалось, женщина обратилась за медицинской помощью после того, как случайно ударилась головой. Врачи назначили ей несколько МРТ с контрастированием. После введения препарата у пациентки начались серьёзные осложнения: появились нарушения сердечной деятельности, обострились неврологические симптомы и развились проблемы с соединительной тканью.
Проведённые спустя несколько месяцев анализы показали, что в организме Гарретт сохраняется повышенный уровень гадолиния. Это подтвердило её опасения о возможном токсическом воздействии вещества.
В настоящее время женщина передвигается в инвалидном кресле и, по её словам, вместо полноценного лечения получила лишь курс антидепрессантов. Гарретт добивается компенсации за причинённый ущерб и намерена взыскать с медицинских учреждений около 45 тысяч фунтов стерлингов.
