Выяснились новые подробности пропажи мальчика в Красноярске

23 января 2026, 16:57

SHOT: пропавшего 14-летнего сына бизнесмена из Красноярска развели мошенники

Фото: istockphoto/Chalabala

Пропавшего 14-летнего сына красноярского бизнесмена, по предварительным данным, обманули телефонные мошенники. В схему, как сообщает SHOT, вовлекли и 18-летнюю девушку. С ней подростка позже обнаружили в съёмной квартире.