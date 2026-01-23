Выяснились новые подробности пропажи мальчика в Красноярске
Пропавшего 14-летнего сына красноярского бизнесмена, по предварительным данным, обманули телефонные мошенники. В схему, как сообщает SHOT, вовлекли и 18-летнюю девушку. С ней подростка позже обнаружили в съёмной квартире.
Согласно информации журналистов, аферисты убедили Колю Каплю забрать из отцовского сейфа три миллиона рублей. Позже в истории появилась жительница Сургута.
По данным источника, именно она забрала подростка и увезла его в неизвестном направлении. Находясь в квартире, мальчик записал отцу видеосообщение с просьбой о помощи.
Сейчас следователи работают с подростком и фигуранткой, с которой его нашли. Одна из версий — к обману могли быть причастными мошенники с Украины.
