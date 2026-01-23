Хищная рыба укусила россиянина и оставила в его руке часть зуба
Мурена укусила россиянина в Таиланде и оставила в его руке часть зуба. Об этом пишет «Лента.ру».
По данным СМИ, Матвей живет и работает в одной из азиатских стран и регулярно ходит купаться в море. Во время очередного заплыва на него напала хищная рыба и укусила за руку. Боль была сильной, но внешне повреждение почти не было заметно, поэтому мужчина сначала не стал обращаться за медицинской помощью.
Позже, по настоянию возлюбленной, он все же отправился в больницу. Там врачи обнаружили в его руке часть зуба мурены. Матвею пояснили, что сама рыба не является ядовитой, однако на ее зубах могут находиться опасные бактерии и токсины, из‑за чего инфекция способна распространяться очень быстро.
В результате мужчине сделали прививку от столбняка и провели операцию. Сейчас, как отмечается, он чувствует себя хорошо.
