Хищная рыба укусила россиянина и оставила в его руке часть зуба

23 января 2026, 17:34

Мурена укусила россиянина в Таиланде и оставила в его руке часть зуба

Фото: istockphoto/Elena Kopysova

Мурена укусила россиянина в Таиланде и оставила в его руке часть зуба. Об этом пишет «Лента.ру».