Один из напавших охранников на посетителя петербургского ТЦ скрылся за границей

23 января 2026, 16:44

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Один из охранников торгового центра в Санкт-Петербурге, причастных к инциденту, после которого скончался 24-летний посетитель, покинул территорию России и находится в другом государстве. Об этом сообщили в Следственном комитете.