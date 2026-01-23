Один из напавших охранников на посетителя петербургского ТЦ скрылся за границей
Один из охранников торгового центра в Санкт-Петербурге, причастных к инциденту, после которого скончался 24-летний посетитель, покинул территорию России и находится в другом государстве. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Подозреваемого объявили в розыск. В отношении двух других фигурантов уголовного дела решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, обвиняемые, не являвшиеся официальными сотрудниками охраны, необоснованно задержали молодого мужчину в одном из магазинов торгового центра. Они повалили его на пол и применили удушающие приёмы. В результате полученных травм пострадавший скончался.
