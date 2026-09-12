Шесть человек погибли в страшной аварии с загоревшимся авто в Амурской области

12 сентября 2026, 02:18

Шесть человек погибли в ДТП с Infiniti и Toyota Corona Premio в Амурской области

Фото: Telegram-канал «Амурская полиция» @mvd_28_amur

В Тамбовском муниципальном округе Амурской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, жертвами которого стали шесть человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Амурская полиция».