Шесть человек погибли в страшной аварии с загоревшимся авто в Амурской области
В Тамбовском муниципальном округе Амурской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, жертвами которого стали шесть человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Амурская полиция».
Авария случилась на 41-м километре трассы Благовещенск — Гомелевка. Машины Infiniti и Toyota Corona Premio влетели друг в друга. По предварительным сведениям, один из автомобилей выехал на встречную полосу на большой скорости. От сильнейшего удара Infiniti загорелась.
Четверо человек — водители и пассажиры обоих авто — скончались на месте происшествия. Ещё двух пассажиров Toyota доставили в больницу, однако спасти их не удалось, и они также умерли. Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Докузпаринском районе Дагестана мужчина упал с горы Шалбуздаг. Пострадавшего экстренно эвакуировали с помощью вертолёта. Подробности читайте в нашем материале.
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