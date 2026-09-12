Больницы Архангельска оказывают помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе М-8

12 сентября 2026, 02:59

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа» @arhoblprok

Больницы Архангельска оказывают помощь пострадавшим в крупной аварии с многочисленными жертвами на федеральной трассе М-8. Об этом сообщили в канале «Министерство здравоохранения Архангельской области» на платформе MAX.





Напомним, что трагедия произошла в пятницу вечером на границе Холмогорского и Приморского округов. Там столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Прокуратура проверяет состояние дороги на месте аварии, СК возбудил два уголовных дела.



По предварительным сведениям, жертвами инцидента стали 13 человек, в том числе двое детей. Восемь граждан с травмами госпитализировали, среди них есть несовершеннолетние.



«В городскую больницу поступило двое пострадавших в состоянии тяжелой степени. Три человека находятся в областной больнице в тяжелом состоянии, один пациент в крайне тяжелом», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.