Больницы Архангельска оказывают помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе М-8
Больницы Архангельска оказывают помощь пострадавшим в крупной аварии с многочисленными жертвами на федеральной трассе М-8. Об этом сообщили в канале «Министерство здравоохранения Архангельской области» на платформе MAX.
Напомним, что трагедия произошла в пятницу вечером на границе Холмогорского и Приморского округов. Там столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Прокуратура проверяет состояние дороги на месте аварии, СК возбудил два уголовных дела.
По предварительным сведениям, жертвами инцидента стали 13 человек, в том числе двое детей. Восемь граждан с травмами госпитализировали, среди них есть несовершеннолетние.
«В городскую больницу поступило двое пострадавших в состоянии тяжелой степени. Три человека находятся в областной больнице в тяжелом состоянии, один пациент в крайне тяжелом», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, прибывший в медицинское учреждение, выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице. Он также объявил 12 сентября Днем траура в память о жертвах страшной аварии. В регионе будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.