Мотоциклист погиб в результате аварии в Ленинградской области
Жертвой ДТП в поселке Мичуринское (Ленинградская область) стал мотоциклист. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По предварительным данным, водитель мотоцикла Triumph Bonneville двигался по изгибу дороги и не справился с управлением. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу, где произошло столкновение с кроссовером.
Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля не пострадал, но его машина получила значительные повреждения .
Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Особое внимание уделяется анализу дорожной обстановки на участке, где произошла трагедия.
