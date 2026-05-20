Подросток из Италии поел мороженого и умер
16‑летний житель Италии Адриано Д’Орси умер из‑за тяжелой аллергической реакции, развившейся после того, как он попробовал мороженое в кафе вместе с друзьями. Об этом сообщает газета Mirror.
Плохое самочувствие настигло юношу всего через несколько минут после употребления десерта. Подростка незамедлительно доставили к отцу, чтобы тот сделал сыну инъекцию антигистаминного препарата, но, к сожалению, эти меры не помогли спасти жизнь Адриано.
По словам матери погибшего, ее сын знал о сильной аллергии на молочные белки и всегда проявлял осторожность, изучая состав продуктов на этикетках. Сотрудники кафе тоже знали о тяжелой непереносимости лактозы у Адриано и специально предлагали ему десерты без этого ингредиента.
Эксперты предполагают, что следы молочного белка могли попасть в мороженое косвенным путем — например, через общую ложку или оборудование для приготовления десертов. Это незначительное, но критичное загрязнение могло спровоцировать фатальную анафилактическую реакцию.
