Студент из Омска неожиданно признался во взятке во время розыгрыша
Студент Омского железнодорожного техникума неожиданно признался в даче взятки преподавателю во время фальшивого задержания, организованного его друзьями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший видео с розыгрышем.
По информации источника, друзья устроили имениннику розыгрыш, вызвав переодетых «спецназовцев». В ходе импровизированного допроса студент не только сознался в коррупционном правонарушении, но и назвал имена сокурсников, которые также давали взятки.
Видеозапись с праздника теперь изучают настоящие правоохранительные органы. В техникуме пока не прокомментировали ситуацию.
