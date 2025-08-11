Студент из Омска неожиданно признался во взятке во время розыгрыша

11 августа 2025, 12:29

Фото: iStock/Atstock Productions

Студент Омского железнодорожного техникума неожиданно признался в даче взятки преподавателю во время фальшивого задержания, организованного его друзьями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший видео с розыгрышем.