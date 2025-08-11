Достижения.рф

Студент из Омска неожиданно признался во взятке во время розыгрыша

Фото: iStock/Atstock Productions

Студент Омского железнодорожного техникума неожиданно признался в даче взятки преподавателю во время фальшивого задержания, организованного его друзьями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший видео с розыгрышем.



По информации источника, друзья устроили имениннику розыгрыш, вызвав переодетых «спецназовцев». В ходе импровизированного допроса студент не только сознался в коррупционном правонарушении, но и назвал имена сокурсников, которые также давали взятки.



Видеозапись с праздника теперь изучают настоящие правоохранительные органы. В техникуме пока не прокомментировали ситуацию.

Анастасия Чубина

