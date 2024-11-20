Британская журналистка пыталась ворваться на пресс-конференцию к Лаврову на саммите

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Журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться без приглашения на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20. Об этом сообщает «Российская газета». Однако, как отмечается, журналисты из бразильских и российских СМИ проголосовали, чтобы не пускать ее.
По информации издания, изначально на мероприятие были согласованы СМИ Бразилии и России, однако в какой-то момент к ним прорвалась съемочная группа Sky News. Пресс-служба МИД РФ пошла на встречу и позволила другим журналистам проголосовать за возможность британцев задать вопрос. В итоге, те отказали им в такой возможности.
Сообщается, что Sky News не стали сдаваться и попытались пробиться к Лаврову уже после пресс-конференции, но он уже отправился в аэропорт.
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