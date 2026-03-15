Британский актер, осужденный за изнасилование подростков, умер в тюрьме

В британской тюрьме умер актер Джон Элфорд, осужденный за изнасилование детей
Британский актер Джон Элфорд (настоящая фамилия Шеннон), осужденный за изнасилование двух девочек-подростков, умер в тюрьме через два месяца после приговора. Об этом сообщили The Guardian в службе тюрем Великобритании.



Элфорд скончался в пятницу, 13 марта, в тюрьме HMP Bure в графстве Норфолк. Подробности его смерти не разглашаются.

54-летнему актеру вынесли приговор в январе текущего года. Суд признал его виновным в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек.

Присяжные установили вину Элфорда по четырем эпизодам сексуальных действий с 14-летней девочкой. Кроме того, он обвиняется в сексуальном насилии и насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Все эти инциденты произошли в 2022 году в его доме в графстве Хартфордшир.

В ходе судебного разбирательства следствие выяснило, что преступления были совершены на вечеринке у знакомого. Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения после посещения паба.

Екатерина Коршунова

