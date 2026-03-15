Отмена рейса в Дубае обошлась российскому туристу почти в полмиллиона рублей

15 марта 2026, 04:02

Российскому туристу пришлось потратить 440 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае

Фото: iStock/jinga80

Российский турист Александр потерял более 400 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Своей историей он поделился с РИА Новости.





По словам мужчины, его рейс из международного аэропорта Дубая отменили, и отдых в ОАЭ незапланированно увеличился на десять дней. Групповым туристам оплатили проживание, а Александру пришлось заселяться в отель за свой счёт, с большим трудом отстояв огромную очередь, чтобы «пробиться» в гостиницу.





«Номер был хороший, полный пансион, но всё это и стоило прилично. Не предполагали, конечно, что настолько здесь застрянем. Думали, максимум пять дней и будем дома», — признался россиянин.