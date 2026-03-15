Отмена рейса в Дубае обошлась российскому туристу почти в полмиллиона рублей
Российскому туристу пришлось потратить 440 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае
Российский турист Александр потерял более 400 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Своей историей он поделился с РИА Новости.
По словам мужчины, его рейс из международного аэропорта Дубая отменили, и отдых в ОАЭ незапланированно увеличился на десять дней. Групповым туристам оплатили проживание, а Александру пришлось заселяться в отель за свой счёт, с большим трудом отстояв огромную очередь, чтобы «пробиться» в гостиницу.
«Номер был хороший, полный пансион, но всё это и стоило прилично. Не предполагали, конечно, что настолько здесь застрянем. Думали, максимум пять дней и будем дома», — признался россиянин.
Популярная турецкая модель и звезда шоу «Мой стиль» погибла в своём доме при загадочных обстоятельствах
В конечном итоге, за питание и проживание он заплатил около 440 тысяч рублей.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья.
Ранее старший преподаватель факультета менеджмента Института управления РАНХиГС Роман Могучев объяснял, что Москва заинтересована в сохранении партнерских отношений с Ираном. Он является для РФ является не просто дружественной страной, но геополитическим бастионом, который защищает Каспийский регион от превращения в плацдарм НАТО.