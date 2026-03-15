Человекоподобный робот напугал женщину и попал в полицию
В Макао (Китай) человекоподобный робот напугал 70-летнюю женщину, после чего его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).
Инцидент произошёл в районе Патане возле жилого комплекса. Женщина, погружённая в чтение сообщений на телефоне, заметила робота Unitree G1, который шёл позади неё. Она испугалась и остановилась.
Робот поднял руки вверх, после чего двое полицейских подошли к нему и унесли. Оказалось, что это устройство принадлежит местному образовательному центру и предназначено для рекламных акций. После проверки робота вернули оператору, предупредив о необходимости соблюдать осторожность при использовании в общественных местах.
Представитель образовательного центра отметил, что робот не нарушал личное пространство женщины, а лишь следовал за ней. Также он указал, что включённая подсветка могла вызвать испуг.
