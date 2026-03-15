Грабители унесли из ювелирного магазина два миллиона долларов за 1 минуту
Банда из 20 налетчиков за 60 секунд опустошила ювелирный бутик в Калифорнии, похитив драгоценностей на сумму, приближающуюся к двум миллионам долларов. Об этом проинформировал Минюст США.
Бандиты в черных масках, вооруженные молотками, разгромили витрины и наполнили свои рюкзаки драгоценностями стоимостью около 1,7 миллиона долларов. Злоумышленникам удалось унести примерно восемьдесят процентов всего запаса, после чего они скрылись на автомобилях.
На сегодняшний день полиция арестовала только четверых из двадцати нападавших. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Москве 83-летний мужчина перевёл мошенникам около 10,4 миллиона рублей после визита курьера.
