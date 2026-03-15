Грабители унесли из ювелирного магазина два миллиона долларов за 1 минуту

15 марта 2026, 08:56

В США 20 грабителей с молотками унесли 2 млн долларов за 1 минуту

Банда из 20 налетчиков за 60 секунд опустошила ювелирный бутик в Калифорнии, похитив драгоценностей на сумму, приближающуюся к двум миллионам долларов. Об этом проинформировал Минюст США.