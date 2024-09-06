Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке в пьяном виде

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Британский генерал-майор, который нёс гроб покойного супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, был лишён своего звания из-за домогательств к девушке в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует газета Independent.
По данным издания, Джеймс Роддис сознался в том, что поцеловал девушку в губы без ее согласия. Произошло это, когда он возглавлял зарубежную военную делегацию.
Сторона обвинения утверждает, что военный выпивал с членами делегации, потом переместился в ресторан, а затем — в караоке-бар, где стал трогать за волосы некую девушку, а затем поцеловал ее.
Газета сообщает, что поведение Роддиса привело к обрушению его карьеры, на созидание которой он потратил 30 лет, а также получил множество наград.
Как пишут СМИ, в июле Роддис подал в отставку по собственному желанию. Военного приговорили к шести месяцам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков.
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Сторона обвинения утверждает, что военный выпивал с членами делегации, потом переместился в ресторан, а затем — в караоке-бар, где стал трогать за волосы некую девушку, а затем поцеловал ее.
Газета сообщает, что поведение Роддиса привело к обрушению его карьеры, на созидание которой он потратил 30 лет, а также получил множество наград.
«Он не понимал, что она хотела, чтобы он остановился, а когда он попытался поцеловать ее и ничего не получил в ответ, то извинился», — приводит издание слова защиты.
Как пишут СМИ, в июле Роддис подал в отставку по собственному желанию. Военного приговорили к шести месяцам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков.
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Дарья Осипова