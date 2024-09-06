Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке в пьяном виде

Суд приговорил четверых из двенадцати обвиняемых по делу о хищении 262 млн рублей, которые были выделены Росгвардии на закупку спецтехники для портов в Арктике, к девяти и 12 годам тюрьмы, остальные фигуранты дела получили условные сроки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».