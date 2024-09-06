Суд назначил 9 и 12 лет колонии обвиняемым в хищении средств Росгвардии

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Суд приговорил четверых из двенадцати обвиняемых по делу о хищении 262 млн рублей, которые были выделены Росгвардии на закупку спецтехники для портов в Арктике, к девяти и 12 годам тюрьмы, остальные фигуранты дела получили условные сроки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным следствия, офицеры Росгвардии за взятку допустили поставку некачественных боевых катеров, а также закупку по завышенным ценам. Четверо из 12 фигурантов дела приговорены к 9 и 12 годам лишения свободы, остальные получили условные наказания, кроме того, все они должны будут выплатить многомиллионные штрафы.
Судебный процесс начался весной 2022 года. На скамье подсудимых оказались бывший руководитель отдела технической политики Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Сергей Воробьев, его заместитель Александр Швецов, замначальника управления госзакупок Александр Жиляков, начальник отдела закупок Иван Макавеев и глава управления контрактной службы Сергей Рыжкин.
Кроме того, обвинения в злоупотреблении должностными обязанностями предъявлены еще нескольким сотрудникам Росгвардии.
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Судебный процесс начался весной 2022 года. На скамье подсудимых оказались бывший руководитель отдела технической политики Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Сергей Воробьев, его заместитель Александр Швецов, замначальника управления госзакупок Александр Жиляков, начальник отдела закупок Иван Макавеев и глава управления контрактной службы Сергей Рыжкин.
Кроме того, обвинения в злоупотреблении должностными обязанностями предъявлены еще нескольким сотрудникам Росгвардии.
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Элина Позднякова