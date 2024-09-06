Суд назначил 9 и 12 лет колонии обвиняемым в хищении средств Росгвардии

Руководители Центральной энергетической таможни ФТС РФ признали свою вину по обвинению в получении взятки от бывшего главы управления «Лукойла» Алексея Степанова, а также в незаконном получении и разглашении информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.