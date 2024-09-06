Сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС признали вину по делу о взятке

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Руководители Центральной энергетической таможни ФТС РФ признали свою вину по обвинению в получении взятки от бывшего главы управления «Лукойла» Алексея Степанова, а также в незаконном получении и разглашении информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Фигуранты признали вину», — сказал собеседник.
Отмечается, что фигурантами дела являются Сергей Петрович, Андрей Брехов и Алексей Акимов. В апреле суд отправил их под домашний арест, однако следственные органы настаивали на заключении под их стражу.
Из документов, которые есть в распоряжении агентства, следует, что уголовное дело было инициировано 2 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Павел Попов, задержанный по делу о хищениях в подмосковном парке «Патриот», не признал вину и отказался давать показания.
До этого в получении взятки на сумму больше 13 миллионов рублей обвинили экс-сотрудников «Военно-строительной компании», а также в злоупотреблении служебным положением.
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