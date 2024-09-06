В РФ иностранца осудили на шесть лет за попытку примкнуть к террористам в Сирии

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В России иностранца осудили на шесть лет колонии за попытку выезда в Сирию с целью участия в террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации Центра общественных связей ФСБ России, решением 2-го Западного окружного военного суда иностранный гражданин 1997 года рождения был признан виновным в совершении преступления, которое связано с организацией деятельности террористической организации и участием в деятельности такой организации.
Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Апелляция оставила этот приговор в силе. Решение военного суда вступило в законную силу.
Задержан мужчина был сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ РФ в международном аэропорту Внуково.
Ранее сообщалось, что гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков.
До этого суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Отмечается, что молодой человек передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации воинских подразделений в зоне спецоперации.
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Рассекреченные сведения: Нижегородец задержан за госизмену
Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Апелляция оставила этот приговор в силе. Решение военного суда вступило в законную силу.
Задержан мужчина был сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ РФ в международном аэропорту Внуково.
Ранее сообщалось, что гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков.
До этого суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Отмечается, что молодой человек передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации воинских подразделений в зоне спецоперации.
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Рассекреченные сведения: Нижегородец задержан за госизмену
Дарья Осипова