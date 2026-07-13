Россиянам раскрыли статистику летальных исходов от наркоза

13 июля 2026, 23:33

Анестезиолог Храпов: тошнота и головокружение после наркоза являются нормой

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Последние десятилетия проблеме безопасности анестезии для пациента уделяется большое внимание, которое привело к большим достижениям. Об этом рассказал профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова Кирилл Храпов.





По данным «Вечернего Санкт-Петербурга», летальность, связанная с проведением анестезии, в среднем составляет один случай к 10 тысячам. По словам врача, к серьезным последствиям для здоровья пациента могут привести ошибочные действия анестезиолога. Он добавил, что иногда пациентам отказывают в проведении плановой операции при наличии противопоказаний к препаратам наркоза.





«Одно дело, когда операционное вмешательство "терпит", другое — когда оно нужно здесь и сейчас. В экстренных ситуациях медработники обязаны провести хотя бы минимальное обследование пациента и выяснить, какие препараты он точно не перенесет», — уточнил Храпов.