Агрессивный вандал с топором разгромил спорткар в Москве
В Москве мужчина с топором атаковал припаркованный у дома спорткар Nissan GT-R. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Причины агрессивного поведения пока не установлены. Местные жители, обратившие внимание на подозрительные звуки, подошли к окнам и сняли происходящее на видео.
В клипе видно, как злоумышленник грубо выбивает топором все стёкла авто, наносит удары по фарам и несколько раз с силой долбит по капоту иномарки. После этого он спокойно покидает место происшествия. «Российская газета» подчеркивает, что инцидент случился на Новоясеневском проспекте.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Подмосковье малолетний мальчик опёрся на москитную сетку и выпал с четвёртого этажа. Предварительно, родители оставили ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном.
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