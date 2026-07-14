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Агрессивный вандал с топором разгромил спорткар в Москве

В Москве мужчина с топором разбил на парковке спорткар Nissan GT-R
Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

В Москве мужчина с топором атаковал припаркованный у дома спорткар Nissan GT-R. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Причины агрессивного поведения пока не установлены. Местные жители, обратившие внимание на подозрительные звуки, подошли к окнам и сняли происходящее на видео.

В клипе видно, как злоумышленник грубо выбивает топором все стёкла авто, наносит удары по фарам и несколько раз с силой долбит по капоту иномарки. После этого он спокойно покидает место происшествия. «Российская газета» подчеркивает, что инцидент случился на Новоясеневском проспекте.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Подмосковье малолетний мальчик опёрся на москитную сетку и выпал с четвёртого этажа. Предварительно, родители оставили ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном.

Мария Моисеева

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