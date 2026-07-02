Британский школьник искупался в озере и заразился пожирающей плоть бактерией

02 июля 2026, 16:52

Фото: iStock/Nataliy Kl

В Англии школьник искупался в озере во время жары и заразился некротизирующим фасциитом — редкой инфекцией, известной как «болезнь, пожирающая плоть». Об этом сообщает издание Daily Mail.