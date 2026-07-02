Британский школьник искупался в озере и заразился пожирающей плоть бактерией
В Англии школьник искупался в озере во время жары и заразился некротизирующим фасциитом — редкой инфекцией, известной как «болезнь, пожирающая плоть». Об этом сообщает издание Daily Mail.
16-летний Джейкоб Батлер решил охладиться и прыгнул в воду вместе с друзьями. В этот момент его правая нога зацепилась за часть проволоки, которая разрезала ее почти до кости ниже колена.
На место вызвали медиков, а до их приезда помощь оказал рыбак. Он перетянул рану футболкой и остановил сильное кровотечение. Позже врачи заявили, что это, вероятно, спасло мальчику ногу и жизнь.
После первой операции подростка выписали домой, однако через несколько дней мать почувствовала от раны сильный запах гниющей плоти и доставила сына обратно в больницу. Врачи выявили некротизирующий фасциит, вызванный бактерией Aeromonas hydrophila. Этот микроорганизм обитает в пресной воде и может попасть в организм через открытую рану.
Операция продолжалась около пяти часов. Позже пациент перенес пересадку икроножной мышцы, ему также установили кожный трансплантат, чтобы восстановить конечность. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.
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