Курьеры похитили у российского пенсионера 12 млн рублей

02 июля 2026, 16:35

Курьеры похитили у пенсионера в Кургане 12 млн рублей

Фото: istockphoto/Yingko

В Курганской области задержали двоих курьеров, подозреваемых в причастности к хищению 12 млн рублей у 79-летнего пенсионера. Об этом сообщили в региональном УМВД.





По данным ведомства, совместную операцию провели сотрудники УФСБ и уголовного розыска. Задержание произошло в момент передачи денежных средств. Фигурантами оказались 24-летний житель Татарстана и 24-летняя жительница Московской области. У них изъяли всю похищенную сумму наличными.



Следствие установило, что пенсионеру позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они убедили мужчину, что от его имени якобы осуществлён перевод средств, связанный с финансированием террористической деятельности. Под предлогом «проверки» злоумышленники вынудили его снять все сбережения и передать их курьерам.







Возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемых заключили под стражу.