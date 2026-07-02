Девушку публично выпороли до потери сознания за поцелуй в TikTok
В индонезийском городе Банда-Ачех 22-летнюю девушку и ее 25-летнего парня публично выпороли за поцелуй в автомобиле, который транслировался в TikTok. Об этом сообщает телеканал CNN Indonesia.
Суд признал молодых людей виновными в нарушении статьи 25 закона провинции Ачех о шариатском уголовном праве и приговорил каждого к 21 удару плетью. Во время исполнения наказания девушка несколько раз просила остановиться из-за боли, а после последнего удара упала в обморок на две минуты. В чувство ее привели врачи, которые следили за процессом.
Глава муниципальной полиции шариата Банда-Ачеха Мухаммад Ризал рассказал, что влюбленных задержали еще в марте после жалоб местных жителей, которых возмутила прямая трансляция с непристойным контентом. Доказательствами стали запись эфира и показания свидетелей.
После инцидента полиция шариата усилила мониторинг социальных сетей. Она также создала специальную группу для отслеживания прямых эфиров в TikTok и Instagram* на предмет нарушений норм шариата. При их выявлении правоохранители будут проводить проверки.
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