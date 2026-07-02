Девушку публично выпороли до потери сознания за поцелуй в TikTok

02 июля 2026, 16:37

В Индонезии пару наказали ударами плетью за поцелуй в TikTok

Фото: iStock/deepart386

В индонезийском городе Банда-Ачех 22-летнюю девушку и ее 25-летнего парня публично выпороли за поцелуй в автомобиле, который транслировался в TikTok. Об этом сообщает телеканал CNN Indonesia.