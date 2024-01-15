Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции

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В Таиланде задержали украинца, который в состоянии алкогольного опьянения устроит дебош в отделении полиции. Об этом информирует издание The Phuket News.
14 января турист явился в участок курорта Патонг на Пхукете и стал себя неадекватно вести. По словам сотрудников полиции, у мужчины произошла вспышка гнева и он бредил. Украинца взяли под стражу и доставили в местную больницу.
Врачи дали мужчине успокоительные, чтобы он мог прийти в себя. В полиции ждут, когда он отдохнет, чтобы предпринимать дальнейшие действия.
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Алина Юрчак