В Таиланде россиян арестовали за игру в покер

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Полиция Таиланда задержала четырёх российских туристов за незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
Отмечается, что 22 января сотрудники полиции прибыли в престижный особняк на острове Пхукет. У них имелось судебное постановление на обыск. В доме полицейские обнаружили россиян, играющих в покер. Ещё один мужчина был задержан за хранение смесей для кальяна.
На вилле не было обнаружено наличных, однако полицейские изъяли 88 фишек, стоимость которых составляет порядка 880 тысяч рублей. Россияне признались, что играли на деньги. Они все были доставлены в отделение полиции для проведения разбирательств.
Теперь задержанным грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 26,4 тысяч рублей. А мужчине, хранившему смеси для кальяна, могут предъявить обвинение в виде лишения свободы до пяти лет и штрафа в размере 2,4 миллионов рублей.
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На вилле не было обнаружено наличных, однако полицейские изъяли 88 фишек, стоимость которых составляет порядка 880 тысяч рублей. Россияне признались, что играли на деньги. Они все были доставлены в отделение полиции для проведения разбирательств.
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Анастасия Чинкова