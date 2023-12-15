Британского мальчика, который исчез 6 лет назад, нашли во Франции

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Британский мальчик, местонахождение которого оставалось неизвестным в течение 6 лет, нашёлся в среду утром в регионе на юго-западе Франции.
CNN сообщает, что Алекса Бэтти не видели с 11 лет. В 2017 году его увезла на отдых в Испанию мать, «у которой не было законной опеки». В итоге Бэтти нашли в Верхней Гаронне, недалеко от города Тулузы. По словам семьи, он должен вскоре вернуться в Англию.
Бабушка Сьюзен Каруана, которая является законным опекуном, сказала британской газете The Sun, что уже поговорила с Алексом.
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Бабушка Сьюзен Каруана, которая является законным опекуном, сказала британской газете The Sun, что уже поговорила с Алексом.
«В настоящее время он находится у властей Франции. Это такой шок. Я так счастлив. Я говорил с ним, и он в порядке», —говорит Каруана.По словам представителя полиции Большого Манчестера, расследование было сложным и длительным.
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Мария Фирсова