В Приморье почти весь город Артём остался без воды из-за аварии

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В Приморском крае почти весь город Артём из-за порыва на трубопроводе остался без холодной воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа.
«Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем — от поселка Штыково до территориального управления «Угловое». Работает «Примводоканал», — цитирует агентство заявление администрации.
Отмечается, что Артём является одним из самых крупных городов Приморья, в котором проживают более ста тысяч человек.
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Диана Аванесян