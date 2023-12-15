В Индонезии мужчина захватил крыльцо соседки в её отсутствие

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В Индонезии мужчина захватил соседнее крыльцо и устроил там собственный огород. Удивительные изменения обнаружила хозяйка участка, когда вернулась домой спустя месяц отсутствия. Об этом пишет World of Buzz.
Хозяйка жилья после возвращения не стала убирать грядки соседа, так как трогать чужую собственность без ведома хозяина ей «не позволили хорошие манеры». Она также решила не обращаться в полицию, но подчеркнула, что мужчине следовало бы обзавестись привычкой спрашивать разрешения прежде, чем использовать чужое имущество.
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Диана Аванесян