Секс-видео, Канье Уэст и продажи на Ebay: на чем Ким Кардашьян заработала миллионы долларов

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
29 июня в Россию прилетел легенда современной музыки, американский рэпер Канье Уэст. Известен музыкант не только своими треками, но и браком с шоувумэн и предпринимательницей Ким Кардашьян.
Наверняка в мире не найдётся ни одного человека, который хоть раз не слышал бы о скандальном семействе Кардашьян-Дженнер. Самой популярной из них по праву считается Ким Кардашьян. За свою карьеру она успела перепробовать себя во многих профессиях, открыть десятки бизнесов, а также стать мамой четверых детей. Самые интересных факты из биографии Ким расскажет редакция «Радио 1».
Будущая мировая знаменитость родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Её отец Роберт Кардашьян был одним из самых известных американских адвокатов, защищавших в суде актера и регбиста О’Джей Симпсона, который обвинялся в убийстве бывшей супруги и ее любовника. Против подзащитного было большое количество улик, однако благодаря адвокатскому таланту Кардашьяна Симпсон остался на свободе.
Мать Ким Крис в те времена выступала в роли популярной светской львицы. После развода с Робертом она быстро вышла замуж за другую знаменитость — легкоатлета Брюса Дженнера.
Как признаётся сама знаменитость, в ней течёт армянская, шотландская и голландская кровь.
Ким никогда не знала нужды в деньгах. На 16-летие отец подарил ей шикарную машину, которую Кардашьян вскоре разбила. Несмотря на многомиллионное состояние семьи, родители сказали Ким зарабатывать на ремонт самостоятельно. Так юная Кардашьян оказалась в бутике одежды. Однако за прилавком будущая звезда долго не продержалась — она быстро поняла, что недорогие вещи можно продавать на Ebay с наценкой. По словам самой Ким, с перепродажи туфель она получила свои первые восемь тысяч долларов. Очевидно, предпринимательская жилка у Ким была с самого юного возраста.
Дружить «с кем надо» Ким также научилась с ранних лет. Кардашьян ходила в детский сад ещё с одной золотой голливудской девочкой — Пэрис Хилтон. Девушки дружили с самого детства, а когда Пэрис стала невероятно популярной светской львицей — Ким заняла должность её личного стилиста. Подруг часто снимали вместе, так что ещё никому неизвестная Кардашьян постоянно попадала в объективы самых модных папарацци.
Позже Ким открыла несколько бутиков, в которых занималась перепродажей одежды, а также поработала стилистом у других голливудских звёзд.
Настоящая слава пришла к Ким не благодаря дружбе с Хилтон, и не благодаря её таланту стилиста. Весь мир узнал о звезде в 2006 году, когда в сеть утекло секс-видео с Ким и её бывшим бойфрендом рэпером Рэем Джеем.
Кардашьян долго извинялась за попавшие в интернет кадры и заявляла, что ей очень стыдно за них. Однако, по слухам, секс-видео Кардашьян не было украдено и слито в сеть — она продала его некой студии, а затем долго получала огромные деньги за royalty. Также есть версия, что мать Ким Крис посоветовала ей поступить именно таким образом. Позже женщина стала менеджером своей успешной дочери.
На самом деле из Кардашьян-Дженнер популярна не только Ким, а абсолютно каждый член их большой семьи. Всё это благодаря телешоу «Семейство Кардашьян», которое вышло на экраны в 2007 году и продолжалось на протяжении почти 15 лет. За жизнь популярной семьи пристально наблюдали не только в США, но и по всему остальному миру.
Реалити часто критиковали за излишнюю постановочность, пошлость и скандальность, однако очевидного отрицать нельзя. Проект о жизни семьи Кардашьян стал невероятно популярным.
Ким Кардашьян трижды была замужем, но первые два её брака не продлились долго.
Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились на одной из звездных вечеринок, но в то время они оба были несвободны. Рэпер встречался с дизайнером Алексис Пфайфер, а теледива строила любовь с будущим супругом, баскетболистом Крисом Хамфрисом. Знаменитости начали общаться, но долгое время были просто хорошими друзьями. Впервые открыто выразить свои чувства Канье решил лишь после того, как Ким подала на развод с Хамфрисом, брак с которым просуществовал 72 дня.
В 2013 году Ким родила первого ребёнка от Уэста — дочку Норз. Всего у звёздной пары четверо детей.
Долгое время семья Кардашьян и Уэст считалась образцово-показательной, но в 2020 году брак дал трещину. Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США и в ходе встречи с избирателями рассказал всему миру, что просил любимую сделать аборт, когда она была беременна их первенцем. Странное поведение рэпера было вызвано обострением биполярного расстройства, но на этом он не остановился и опубликовал серию скандальных твитов в адрес супруги и ее семьи, заявляя, что давно думает о разводе.
В марте 2022 года Ким и Канье официально развелись.
В отличии от своих звёздных сестёр, Ким никогда не теряла своей популярности. Она пробовала себя в самых разных профессиях — снималась для журналов, пела, играла в кино, выступала на танцевальных шоу, продавала одежду и косметику. Сегодня она по праву считается одной из самых влиятельных женщин в мире и иконой стиля. Ким Кардашьян — именно тот человек, который задаёт модные тренды. Когда она полнеет — женщины по всему миру отправляются на операции по увеличению ягодиц, худеет — её подражательницы бегут в спортзал.
Кто-то ненавидит Кардашьян и считает её пустой и бесталанной, кто-то же наоборот старается быть во всём похожей на американскую знаменитость. Одно можно сказать точно — Кардашьян всегда чётко знает, как и на чём можно заработать миллионы долларов.
Читайте также:
Стриптиз, наркотики и женщины: Павлу Деревянко 48 лет, что известно о «Беспринципном»
«На дне бокала»: Нарколог развеял миф о бытовом алкоголизме Варнавы
«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына
Детство Ким Кардашьян
Будущая мировая знаменитость родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Её отец Роберт Кардашьян был одним из самых известных американских адвокатов, защищавших в суде актера и регбиста О’Джей Симпсона, который обвинялся в убийстве бывшей супруги и ее любовника. Против подзащитного было большое количество улик, однако благодаря адвокатскому таланту Кардашьяна Симпсон остался на свободе.
Мать Ким Крис в те времена выступала в роли популярной светской львицы. После развода с Робертом она быстро вышла замуж за другую знаменитость — легкоатлета Брюса Дженнера.
Как признаётся сама знаменитость, в ней течёт армянская, шотландская и голландская кровь.
Юность Ким Кардашьян
Ким никогда не знала нужды в деньгах. На 16-летие отец подарил ей шикарную машину, которую Кардашьян вскоре разбила. Несмотря на многомиллионное состояние семьи, родители сказали Ким зарабатывать на ремонт самостоятельно. Так юная Кардашьян оказалась в бутике одежды. Однако за прилавком будущая звезда долго не продержалась — она быстро поняла, что недорогие вещи можно продавать на Ebay с наценкой. По словам самой Ким, с перепродажи туфель она получила свои первые восемь тысяч долларов. Очевидно, предпринимательская жилка у Ким была с самого юного возраста.
Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон
Дружить «с кем надо» Ким также научилась с ранних лет. Кардашьян ходила в детский сад ещё с одной золотой голливудской девочкой — Пэрис Хилтон. Девушки дружили с самого детства, а когда Пэрис стала невероятно популярной светской львицей — Ким заняла должность её личного стилиста. Подруг часто снимали вместе, так что ещё никому неизвестная Кардашьян постоянно попадала в объективы самых модных папарацци.
Позже Ким открыла несколько бутиков, в которых занималась перепродажей одежды, а также поработала стилистом у других голливудских звёзд.
Слив секс-видео Ким Кардашьян
Настоящая слава пришла к Ким не благодаря дружбе с Хилтон, и не благодаря её таланту стилиста. Весь мир узнал о звезде в 2006 году, когда в сеть утекло секс-видео с Ким и её бывшим бойфрендом рэпером Рэем Джеем.
Кардашьян долго извинялась за попавшие в интернет кадры и заявляла, что ей очень стыдно за них. Однако, по слухам, секс-видео Кардашьян не было украдено и слито в сеть — она продала его некой студии, а затем долго получала огромные деньги за royalty. Также есть версия, что мать Ким Крис посоветовала ей поступить именно таким образом. Позже женщина стала менеджером своей успешной дочери.
«Семейство Кардашьян»
На самом деле из Кардашьян-Дженнер популярна не только Ким, а абсолютно каждый член их большой семьи. Всё это благодаря телешоу «Семейство Кардашьян», которое вышло на экраны в 2007 году и продолжалось на протяжении почти 15 лет. За жизнь популярной семьи пристально наблюдали не только в США, но и по всему остальному миру.
Реалити часто критиковали за излишнюю постановочность, пошлость и скандальность, однако очевидного отрицать нельзя. Проект о жизни семьи Кардашьян стал невероятно популярным.
Брак Кардашьян и Канье Уэста
Ким Кардашьян трижды была замужем, но первые два её брака не продлились долго.
Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились на одной из звездных вечеринок, но в то время они оба были несвободны. Рэпер встречался с дизайнером Алексис Пфайфер, а теледива строила любовь с будущим супругом, баскетболистом Крисом Хамфрисом. Знаменитости начали общаться, но долгое время были просто хорошими друзьями. Впервые открыто выразить свои чувства Канье решил лишь после того, как Ким подала на развод с Хамфрисом, брак с которым просуществовал 72 дня.
Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра
В 2013 году Ким родила первого ребёнка от Уэста — дочку Норз. Всего у звёздной пары четверо детей.
Долгое время семья Кардашьян и Уэст считалась образцово-показательной, но в 2020 году брак дал трещину. Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США и в ходе встречи с избирателями рассказал всему миру, что просил любимую сделать аборт, когда она была беременна их первенцем. Странное поведение рэпера было вызвано обострением биполярного расстройства, но на этом он не остановился и опубликовал серию скандальных твитов в адрес супруги и ее семьи, заявляя, что давно думает о разводе.
В марте 2022 года Ким и Канье официально развелись.
Ким Кардашьян сегодня
В отличии от своих звёздных сестёр, Ким никогда не теряла своей популярности. Она пробовала себя в самых разных профессиях — снималась для журналов, пела, играла в кино, выступала на танцевальных шоу, продавала одежду и косметику. Сегодня она по праву считается одной из самых влиятельных женщин в мире и иконой стиля. Ким Кардашьян — именно тот человек, который задаёт модные тренды. Когда она полнеет — женщины по всему миру отправляются на операции по увеличению ягодиц, худеет — её подражательницы бегут в спортзал.
Кто-то ненавидит Кардашьян и считает её пустой и бесталанной, кто-то же наоборот старается быть во всём похожей на американскую знаменитость. Одно можно сказать точно — Кардашьян всегда чётко знает, как и на чём можно заработать миллионы долларов.
Читайте также:
Стриптиз, наркотики и женщины: Павлу Деревянко 48 лет, что известно о «Беспринципном»
«На дне бокала»: Нарколог развеял миф о бытовом алкоголизме Варнавы
«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына
Евгения Парфентьева