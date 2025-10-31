Британского туриста нашли мертвым в одной из самых опасных стран мира
Daily Mail: британский турист в Белизе прожил меньше суток после приезда
Британского туриста, прибывшего в одну из самых опасных стран мира, обнаружили мёртвым при загадочных обстоятельствах менее чем через сутки после приезда. Об этом сообщает Daily Mail.
27 октября он заехал в отель Casa Vista на острове Ки-Колкер в Белизе. Несколько постояльцев, услышав громкий шум, нашли мужчину без сознания за пределами гостиницы.
Его доставили в больницу, где врачи зафиксировали многочисленные травмы — спасти пациента не удалось.
Полиция проводит расследование, пытаясь установить точные причины случившегося.
Читайте также: