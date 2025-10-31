Британского туриста нашли мертвым в одной из самых опасных стран мира

31 октября 2025, 17:30

Daily Mail: британский турист в Белизе прожил меньше суток после приезда

Фото: istockphoto/eugenesergeev

Британского туриста, прибывшего в одну из самых опасных стран мира, обнаружили мёртвым при загадочных обстоятельствах менее чем через сутки после приезда. Об этом сообщает Daily Mail.