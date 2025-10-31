Достижения.рф

Британского туриста нашли мертвым в одной из самых опасных стран мира

Daily Mail: британский турист в Белизе прожил меньше суток после приезда
Фото: istockphoto/eugenesergeev

Британского туриста, прибывшего в одну из самых опасных стран мира, обнаружили мёртвым при загадочных обстоятельствах менее чем через сутки после приезда. Об этом сообщает Daily Mail.



27 октября он заехал в отель Casa Vista на острове Ки-Колкер в Белизе. Несколько постояльцев, услышав громкий шум, нашли мужчину без сознания за пределами гостиницы.

Его доставили в больницу, где врачи зафиксировали многочисленные травмы — спасти пациента не удалось.

Полиция проводит расследование, пытаясь установить точные причины случившегося.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0