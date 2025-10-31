Популярный тиктокер внезапно умер после разговора с девушкой
В Майами 23 октября скончался 25-летний Бен Бадер, известный в TikTok своими советами по финансам и стилю жизни. Об этом сообщает The Mirror.
По словам возлюбленной тиктокера, всего за несколько часов до трагедии они говорили о встрече и совместном ужине по видеосвязи. Блогер был в хорошем настроении и выглядел совершенно здоровым.
«Жизнь иногда бывает жестокой. Обнимайте своих близких крепче», – написала девушка.Тем же вечером молодого человека нашли без сознания дома. Медики пытались его спасти, но их усилия оказались тщетны. Причина смерти не раскрывается.