Популярный тиктокер внезапно умер после разговора с девушкой

31 октября 2025, 17:19

Блогер Бен Бадер внезапно скончался в Майами после разговора по видеосвязи

Фото: iStock/aradaphotography

В Майами 23 октября скончался 25-летний Бен Бадер, известный в TikTok своими советами по финансам и стилю жизни. Об этом сообщает The Mirror.





По словам возлюбленной тиктокера, всего за несколько часов до трагедии они говорили о встрече и совместном ужине по видеосвязи. Блогер был в хорошем настроении и выглядел совершенно здоровым.

«Жизнь иногда бывает жестокой. Обнимайте своих близких крепче», – написала девушка.