Россиянину выдали направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат»

31 октября 2025, 17:09

В Белгороде мужчине выдали направление в госпиталь с пометкой «тупой дегенерат»

Фото: istockphoto/megaflopp

Житель Белгорода получил направление на госпитализацию, в котором в графе «должность и место работы» стояла пометка «тупой дегенерат».