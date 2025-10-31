Россиянину выдали направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат»
Житель Белгорода получил направление на госпитализацию, в котором в графе «должность и место работы» стояла пометка «тупой дегенерат».
Об этом, со ссылкой на региональный Минздрав, пишет Telegram‑канал «Медицинская Россия».
Мужчина заметил надпись и рассказал о ней журналистам — после чего в областном министерстве здравоохранения начали проверку. По её результатам установили, что все заполнялось автоматически из ранее внесённых записей. Оскорбительная надпись, как пояснили в Минздраве, изначально появилась в карточке одного из сотрудников.
Данные удалили, главврачу рекомендовали усилить контроль. В ведомстве утверждают, что преднамеренного унижения пациента не было.
