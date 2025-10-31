Достижения.рф

Россиянину выдали направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат»

В Белгороде мужчине выдали направление в госпиталь с пометкой «тупой дегенерат»
Фото: istockphoto/megaflopp

Житель Белгорода получил направление на госпитализацию, в котором в графе «должность и место работы» стояла пометка «тупой дегенерат».



Об этом, со ссылкой на региональный Минздрав, пишет Telegram‑канал «Медицинская Россия».

Мужчина заметил надпись и рассказал о ней журналистам — после чего в областном министерстве здравоохранения начали проверку. По её результатам установили, что все заполнялось автоматически из ранее внесённых записей. Оскорбительная надпись, как пояснили в Минздраве, изначально появилась в карточке одного из сотрудников.

Данные удалили, главврачу рекомендовали усилить контроль. В ведомстве утверждают, что преднамеренного унижения пациента не было.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0