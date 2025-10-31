Садист-семьянин заказывал видео с пытками и изнасилованиями обезьян
Американца приговорили к 4 годам тюрьмы за заказ видео с пытками обезьян
Житель США заказывал видео с пытками и изнасилованием обезьян. Об этом сообщает People.
39-летнего Джанкарло Морелли из штата Нью-Джерси считали примерным семьянином, воспитывающим девятилетнюю дочь и заботящимся о престарелой матери. Однако, как выяснилось, мужчине нравилось наблюдать за страданиями животных. Более того, он требовал «подольше продолжать экзекуцию» и критиковал подобранных «актеров».
«Эти крысы словно из дешевого магазина – едва начал избивать, а они уже бездыханные», – писал Морелли.Адвокат садиста пытался смягчить наказание, ссылаясь на наркозависимость своего подопечного. Однако сторона обвинения настояла на том, что каждый, кто финансирует такие акты насилия, должен нести полную ответственность, как если бы непосредственно совершал их сам. Суд согласился с прокурором и отправил Морелли на четыре года в тюрьму.