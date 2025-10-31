Садист-семьянин заказывал видео с пытками и изнасилованиями обезьян

31 октября 2025, 16:35

Американца приговорили к 4 годам тюрьмы за заказ видео с пытками обезьян

Фото: iStock/13160449

Житель США заказывал видео с пытками и изнасилованием обезьян. Об этом сообщает People.





39-летнего Джанкарло Морелли из штата Нью-Джерси считали примерным семьянином, воспитывающим девятилетнюю дочь и заботящимся о престарелой матери. Однако, как выяснилось, мужчине нравилось наблюдать за страданиями животных. Более того, он требовал «подольше продолжать экзекуцию» и критиковал подобранных «актеров».

«Эти крысы словно из дешевого магазина – едва начал избивать, а они уже бездыханные», – писал Морелли.