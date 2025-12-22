Британскому моряку откусили часть уха во время драки

22 декабря 2025, 14:17

Фото: iStock/Vahit Ozalp

Бывший резервист Королевского военно-морского флота Стюарт Лукас рассказал, как 30 лет назад потерял часть уха. Инцидент произошёл во время службы, когда он пытался разнять драку между подчинёнными матросами.