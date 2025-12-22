Британскому моряку откусили часть уха во время драки
Бывший резервист Королевского военно-морского флота Стюарт Лукас рассказал, как 30 лет назад потерял часть уха. Инцидент произошёл во время службы, когда он пытался разнять драку между подчинёнными матросами.
Как сообщает Daily Mail, в ходе стычки один из участников, Пол Дойл, упал вместе с Лукасом и неожиданно укусил его за верхнюю часть уха, откусив ее. По словам пострадавшего, Дойл некоторое время держал и жевал плоть, а затем выплюнул её.
Другие моряки остановили Дойла, а Лукаса срочно доставили в больницу. Ему привезли отрезанный кусок уха, но врачи не смогли его пришить обратно. Лукас остался изуродован на всю жизнь, а Дойла приговорили к году тюрьмы.
