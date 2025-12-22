Россияне пожаловались на опасное осложнение после гриппа
Россияне, переболевшие гриппом А, пожаловались на падение зрения. Об опасном осложнении пишет телеграм-канал Baza.
24-летняя москвичка рассказала, что ее зрение ухудшилось буквально за два дня: в глазах появилось двоение и расплывчатость, а также стало сложнее сфокусироваться на предмете.
В «Микрохирургии глаза» имени Федорова у нее диагностировали синдром сухого глаза, возникшего из-за инфекции. Врачи подтвердили девушке, что падение зрения является осложнением после гриппа.
Медики центра также заявили, что с середины ноября наблюдают наплыв пациентов со схожими симптомами. Ранее россиянам перечислили симптомы гонконгского гриппа.
