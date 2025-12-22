Пьяный россиянин устроил стрельбу в центре города

22 декабря 2025, 13:48

В Красноярске арестовали мужчину, устроившего стрельбу у бара из-за конфликта

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Красноярске арестовали мужчину, который устроил стрельбу в центре города. Об этом сообщил краевой следком.