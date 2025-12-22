Пьяный россиянин устроил стрельбу в центре города
В Красноярске арестовали мужчину, который устроил стрельбу в центре города. Об этом сообщил краевой следком.
По версии следствия, все случилось у бара «Лепс». Пьяный посетитель стал приставать к женщине, и за нее вступился 24-летний парень. Злоумышленник ушел, но вскоре вернулся с оружием. Он нашел своего оппонента, который в тот момент ожидал такси, и несколько раз выстрелил в его сторону.
Одна пуля попала ему в ногу, другая — в левое крыло автомобиля с 28-летним водителем. Преступник остановился лишь тогда, когда в пистолете закончились патроны. Таксист не пострадал, а его пассажира госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Стрелком оказался 34-летний житель Иркутской области. Фигуранта взяли под стражу, возбудив против него уголовное дело о покушении на убийство.
