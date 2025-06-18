Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву
В городе Шебекино Белгородской области на территории частной организации пострадал мужчина из-за взрыва суббоеприпаса. О данном инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предоставленной информации мужчина пострадал в результате детонации взрывного устройства, когда косил траву. Пострадавший получил осколочные ранения ног и проникающее осколочное ранение брюшной полости. Название предприятия, где сдетонировала бомба малого калибра, не уточняется.
Раненый был доставлен в тяжёлом состоянии в городскую больницу №2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава Белгородской области добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось об атаке беспилотных летательных аппаратов на Тульскую область, в результате которой пострадали три человека.
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