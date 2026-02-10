Бродяга сушил трусы в МФЦ под Новосибирском и чуть не устроил пожар
Мужчина без определенного места жительства чуть не устроил пожар в помещении многофункционального центра «Мои документы» в селе под Новосибирском. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник, 9 февраля, в помещении МФЦ «Мои документы» села Кубовая сработала автоматическая пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыла группа быстрого реагирования АБ «Гвардия», под охраной которого находится объект.
В комнате для приёма пищи силовики обнаружили 50-летнего мужчину, который спокойно пил чай в компании сотрудниц центра. Незнакомец пояснил, что несколько лет назад переехал в Новосибирск в поисках работы из Киргизии. Накануне он поссорился с владельцем одной из местных ночлежек, а утром, после вечернего употребления алкоголя, проснулся на остановке общественного транспорта с мокрыми штанами. Его подобрал случайный прохожий и привел в помещение центра, чтобы согреться.
Мужчина быстро освоился в МФЦ, снял с себя всю одежду, повесил джинсы сушиться на батарею, а трусы постирал и положил в микроволновку для «дезинфекции от клещей», как он объяснил свои действия. Затем бездомный отправился спать в туалет. Через несколько минут его нижнее белье загорелось, что вызвало задымление и звук пожарной сигнализации. Нарушителя задержали.
Читайте также: