Бродяга сушил трусы в МФЦ под Новосибирском и чуть не устроил пожар

10 февраля 2026, 13:21

В селе под Новосибирском мужчина чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов

Фото: iStock/irontrybex

Мужчина без определенного места жительства чуть не устроил пожар в помещении многофункционального центра «Мои документы» в селе под Новосибирском. Об этом пишет РИА Новости.