В Кирове подросток в носках пытался убежать от сотрудников ДПС — видео
В Кирове 17-летний подросток попытался скрыться от сотрудников ДПС после того, как его остановили за опасное вождение. Убегая от полицейских, он оказался на улице в одних носках при морозе около −20 градусов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Юноша взял у друга автомобиль Volkswagen Polo, чтобы прокатить двух знакомых девушек. Во дворе он едва не задел две припаркованные «Лады», после чего на него обратили внимание инспекторы.
Когда машину остановили, подросток выбежал из салона и попытался скрыться. Сначала он бежал в тапках, но вскоре потерял их и продолжил бег босиком. Нарушителя быстро задержали и вернули к автомобилю.
К тому моменту его друзья нашли оставленную обувь и надели ее на замерзшие ноги подростка. В результате с автомобиля сняли регистрационные номера, а самому водителю выписали штраф.
