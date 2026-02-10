В Кирове подросток в носках пытался убежать от сотрудников ДПС — видео

10 февраля 2026, 12:13

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

В Кирове 17-летний подросток попытался скрыться от сотрудников ДПС после того, как его остановили за опасное вождение. Убегая от полицейских, он оказался на улице в одних носках при морозе около −20 градусов, сообщает Telegram-канал SHOT.