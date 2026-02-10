Убийца девятилетнего мальчика из Петербурга Жилкин мог снимать детское порно
Убийца девятилетнего мальчика Паши из Санкт-Петербурга Пётр Жилкин мог снимать детское порно в Ростовской области. Об этом сообщает 78.ru.
Как оказалось, полицейские нашли на компьютере мужчины около двух терабайт сомнительных видео, на которых присутствуют несовершеннолетние. При этом оперативники пытаются установить умысел Жилкина. Правоохранители отвергают версию, что убийца собирался продать записи, так как мужчина имел прибыльный бизнес.
Оперативники уже выехали в Ростовскую область для выяснения всех обстоятельств. Есть версия, что Жилкин вступал в половую связь с несовершеннолетними, еще проживая в Ростове.
