Убийца девятилетнего мальчика из Петербурга Жилкин мог снимать детское порно

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Убийца девятилетнего мальчика Паши из Санкт-Петербурга Пётр Жилкин мог снимать детское порно в Ростовской области. Об этом сообщает 78.ru.



Как оказалось, полицейские нашли на компьютере мужчины около двух терабайт сомнительных видео, на которых присутствуют несовершеннолетние. При этом оперативники пытаются установить умысел Жилкина. Правоохранители отвергают версию, что убийца собирался продать записи, так как мужчина имел прибыльный бизнес.

Оперативники уже выехали в Ростовскую область для выяснения всех обстоятельств. Есть версия, что Жилкин вступал в половую связь с несовершеннолетними, еще проживая в Ростове.

Иван Мусатов

