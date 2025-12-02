Брокер хотел купить девственность российских школьниц за 100 тысяч рублей
Брокер из Екатеринбурга Вадим Шукуров, обвиняемый в сексуальных отношениях с несовершеннолетними, отверг все обвинения против себя.
Как сообщает E1.ru, его защитник утверждает, что одна из девушек, фигурирующих в деле, скрыла свой настоящий возраст и представлялась взрослой. Шукуров водил её по ресторанам, переводил деньги и покупал подарки.
Когда он предложил ей интимную близость, она согласилась, при условии, что приедет с подругой, которая подождёт на кухне. По словам защитника, брокер подготовил угощение к их приезду и затем уединился с пассией в спальне, где произошёл оральный половой акт, при этом девушка осталась в одежде.
После этого Шукуров начал получать угрозы о публикации интимного видео из его квартиры, если он не выплатит пять миллионов рублей.
С августа фигурант находится под стражей по обвинению по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Сообщалось, что он предлагал школьницам до 100 тысяч рублей за девственность.
Заявление на него подала мать одной из девушек, получившая видео с её участием. Другие жертвы представили переписку с Шукуровым, в которой он обещал им машину, квартиру и титул главной красавицы Екатеринбурга, заманивая их в съемную квартиру рядом со своим домом.
Мать задержанного уверена в его невиновности и считает, что его подставили. Она также отметила, что у сына есть 20-летняя невеста. Экспертиза показала, что Шукуров не склонен к педофилии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
